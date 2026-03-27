Манчестер Сіті хоче зберегти володаря Золотого м'яча, за яким полює Реал
Манчестер Сіті прагне продовжити контракт із опорним півзахисником Родрі, якого вважають одним із ключових гравців команди.
Про це повідомляє ESPN.
Чинна угода іспанського футболіста з англійським грандом розрахована до кінця червня 2027 року. Зазначається, що перемовини щодо пролонгації співпраці були призупинені, коли Родрі вибув через травму восени 2024-го.
Цікаво, що за іспанцем активно стежить мадридський Реал. "Королівський клуб" спробує оформити трансфер володаря Золотого м'яча-2024 у літнє трансферне вікно 2026. Водночас сам 29-річний гравець не проти повернутись до Ла Ліги.
Портал Transfermarkt оцінює вартість Родрі у 65 мільйонів євро. За свою кар'єру півзахисник пограв за Атлетіко Мадрид (47 ігор), Вільярреал (84) та Манчестер Сіті (293).
У поточному сезоні-2025/26 іспанець вже відіграв за "містян" 28 ігор, у яких відзначився 2 голами.
Раніше повідомлялося, що ситуація з майбутнім Родрі у Манчестер Сіті залишається невизначеною.