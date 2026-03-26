Володар Золотого м'яча – про ймовірний трансфер у Реал: Не можна відмовитися від найкращих клубів світу

Софія Кулай — 26 березня 2026, 10:14
Опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі відреагував на чутки про інтерес зі сторони мадридського Реала.

Його слова наводить Marca.

Досвідчений футболіст запевнив, що те, що він свого часу грав за Атлетико Мадрид, не заважатиме йому зіграти за Реал.

Родрі зізнався, що хотів би повернутись до іспанського чемпіонату, наголосивши, що "Королівський клуб" контактував з його агентом.

"Є й інші гравці, які пройшли цей шлях. Не можна відмовитися від найкращих клубів світу. Чи хотів би я знову грати в Іспанії та в Ла Лізі в Мадриді? Так, я б хотів повернутися. Звичайно.

Чи чув я, що в керівництві Реала дуже захоплюються мною? Я не знаю, вони розмовляють з моїм агентом. У мене залишився один рік за контрактом. Настане момент, коли нам доведеться сісти та поговорити з керівництвом Манчестер Сіті", – заявив гравець.

29-річний футболіст впевнений, що через вручення Золотого м'яча-2024 його хотіли розсварити з вінгером "вершкових" Вінісіусом Жуніором, налаштувавши їх одне проти одного, але цього не сталось.

"Я дуже поважаю його, за все, що він зробив у 2024 році. Зрештою, це інші люди вирішують, хто заслуговує на Золотий м'яч", – відповів Родрі.

Зазначалося, що "вершкові" спробують підписати півзахисника оборонного стилю вже у літнє трансферне вікно 2026. Контракт опорника з клубом АПЛ розрахований до кінця червня 2027-го.

Портал Transfermarkt оцінює вартість іспанського гравця у 65 мільйонів євро. За свою кар'єру Родрі пограв за Атлетіко Мадрид (47 ігор), Вільярреал (84) та Манчестер Сіті (293).

У поточному сезоні-2025/26 іспанець вже відіграв за "містян" 28 ігор, у яких відзначився 2 голами.

Раніше повідомлялося, що ситуація з майбутнім Родрі у Манчестер Сіті залишається невизначеною.

Читайте також :
Саудівський клуб може підписати зірку Манчестер Юнайтед Каземіро
Манчестер Сіті Реал Мадрид Родрі

Манчестер Сіті

Залишив позаду Голанда та Мбаппе: Кейн лідирує у топ-5 ліг за системою гол+пас
Манчестер Сіті з дублем O'Райллі виграв фінал Кубку англійської ліги
Зірка Манчестер Сіті може продовжити кар'єру в Ювентусі
Я бачу себе готовим: тренер Циганкова та Ваната – про можливість очолити Манчестер Сіті
Зірка Манчестер Сіті став інвестором престижного шахового турніру

Останні новини