Володар Золотого м'яча – про ймовірний трансфер у Реал: Не можна відмовитися від найкращих клубів світу

Опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі відреагував на чутки про інтерес зі сторони мадридського Реала.

Його слова наводить Marca.

Досвідчений футболіст запевнив, що те, що він свого часу грав за Атлетико Мадрид, не заважатиме йому зіграти за Реал.

Родрі зізнався, що хотів би повернутись до іспанського чемпіонату, наголосивши, що "Королівський клуб" контактував з його агентом.

"Є й інші гравці, які пройшли цей шлях. Не можна відмовитися від найкращих клубів світу. Чи хотів би я знову грати в Іспанії та в Ла Лізі в Мадриді? Так, я б хотів повернутися. Звичайно. Чи чув я, що в керівництві Реала дуже захоплюються мною? Я не знаю, вони розмовляють з моїм агентом. У мене залишився один рік за контрактом. Настане момент, коли нам доведеться сісти та поговорити з керівництвом Манчестер Сіті", – заявив гравець.

29-річний футболіст впевнений, що через вручення Золотого м'яча-2024 його хотіли розсварити з вінгером "вершкових" Вінісіусом Жуніором, налаштувавши їх одне проти одного, але цього не сталось.

"Я дуже поважаю його, за все, що він зробив у 2024 році. Зрештою, це інші люди вирішують, хто заслуговує на Золотий м'яч", – відповів Родрі.

Зазначалося, що "вершкові" спробують підписати півзахисника оборонного стилю вже у літнє трансферне вікно 2026. Контракт опорника з клубом АПЛ розрахований до кінця червня 2027-го.

Портал Transfermarkt оцінює вартість іспанського гравця у 65 мільйонів євро. За свою кар'єру Родрі пограв за Атлетіко Мадрид (47 ігор), Вільярреал (84) та Манчестер Сіті (293).

У поточному сезоні-2025/26 іспанець вже відіграв за "містян" 28 ігор, у яких відзначився 2 голами.

Раніше повідомлялося, що ситуація з майбутнім Родрі у Манчестер Сіті залишається невизначеною.