Названо найкращого молодого гравця сезону в АПЛ

Лівий захисник Манчестер Сіті Ніко О'Райлі був визнаний найкращим молодим гравцем Англійської Прем'єр-Ліги сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Англії.

У сезоні-2025/26 О'Райлі взяв участь у 34 матчах АПЛ за Манчестер Сіті, відзначившись у них 5 голами та 3 асистами. В листопаді минулого року 21-річний захисник дебютував за збірну Англії, за яку вже провів три матчі. О'Райлі потрапив у заявку команди Томаса Тухеля на чемпіонат світу 2026 року.

У вересні минулого року О'Райлі продовжив контракт із Манчестер Сіті до літа 2030 року. Наразі трансферна вартість 21-річного англійця оцінюється в 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, приз MVP АПЛ сезону-2025/26 дістався португальському хавбеку Манчестер Юнайтед Бруну Фернандешу.