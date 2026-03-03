Манчестер Сіті ризикує втратити володаря Золотого м'яча

Майбутнє володаря Золотого м'яча-2024 Родрі буде вирішене у найближчі місяці.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, 29-річний опорний півзахисник не хоче розпочинати новий сезон-2026/27 з невизначеністю щодо подальшої угоди з Манчестер Сіті.

Чинний контракт Родрі з "містянами" розархований до кінця червня 2027-го.

Водночас вже тривалий час у пресі з'являються чутки про інтерес до Родрі зі сторони мадридського Реала. Зазначалось, що "вершкові" спробують підписати півзахисника оборонного стилю вже у літнє трансферне вікно 2026.

Портал Transfermarkt оцінює вартість іспанського гравця у 75 мільйонів євро. За свою кар'єру Родрі пограв за Атлетіко Мадрид (47 ігор), Вільярреал (84) та Манчестер Сіті (288).

У поточному сезоні-2025/26 іспанець взяв участь у 23-х поєдинках англійського гранда в усіх турнірах, у яких він відзначився голом.

Відзначимо, що МанСіті після 28 турів посідає друге місце у таблиці АПЛ, набравши 59 балів. Відставання від лідера сезону Арсенала складає 5 очок.

Наступний поєдинок команда Пепа Гвардіоли проведе 4 березня проти Ноттінгем Форест (старт о 21:30 за Києвом). У Лізі чемпіонів Манчестер Сіті вчергове зустрінеться з мадридським Реалом, з яким побореться за вихід у чвертьфінал єврокубкового турніру.