Гвардіола після здобуття трофею став рекордсменом англійського футболу

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола став рекордсменом серед тренерів за кількість здобутих титулів Кубку англійської ліги.

Про це повідомляє SkyBet.

Це сталось після перемоги "містян" у фінальному матчі над Арсеналом (2:0). Манчестерський клуб здобув трофей удруге поспіль.

Загалом для Гвардіоли це вже п'ятий титул у цьому турнірі. До цього він утримував пальму першості за перемогами з ще трьома іменитими наставниками

Тепер же іспанець обійшов Жозе Моурінью, Браяна Клафа й Алекса Фергюсона. Всі вони вигравали Кубок англійської ліги по чотири рази.

Зазначимо, що наступну гру Манчестер Сіті проведе 4 квітня. У чвертьфіналі Кубку Англії "містяни" протистоятимуть Ліверпулю.