Гвардіола після здобуття трофею став рекордсменом англійського футболу

Денис Іваненко — 23 березня 2026, 11:23
Жузеп Гвардіола
Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола став рекордсменом серед тренерів за кількість здобутих титулів Кубку англійської ліги.

Про це повідомляє SkyBet.

Це сталось після перемоги "містян" у фінальному матчі над Арсеналом (2:0). Манчестерський клуб здобув трофей удруге поспіль.

Загалом для Гвардіоли це вже п'ятий титул у цьому турнірі. До цього він утримував пальму першості за перемогами з ще трьома іменитими наставниками

Тепер же іспанець обійшов Жозе Моурінью, Браяна Клафа й Алекса Фергюсона. Всі вони вигравали Кубок англійської ліги по чотири рази.

Зазначимо, що наступну гру Манчестер Сіті проведе 4 квітня. У чвертьфіналі Кубку Англії "містяни" протистоятимуть Ліверпулю.

