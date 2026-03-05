Гвардіола – про втрачену перемогу Манчестер Сіті над ексклубом Зінченка: Розчаровані результатом

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився після останньої мирової у 29 турі АПЛ-2025/26 проти Ноттінгем Форест.

Його слова наводить сайт "містян".

Іспанський наставник не приховував свого розчарування від даного результату. Гвардіола запевнив, що його підопічні зробили усе можливе, аби не дозволити супернику створити багато моментів поблизу їх володінь.

"Розчаровані результатом. Ми зробили все можливе, не дозволили супернику створити багато моментів біля наших воріт, а у нас були нагоди, особливо наприкінці гри. Потрібно рухатися далі. Загалом це була хороша гра. Багато аспектів ми можемо покращити, але команда показала якісну гру. Попереду ще багато матчів, тому треба рухатися вперед", – сказав коуч МанСіті.

Відзначимо, що "містяни" двічі по ходу матчу виходити уперед в рахунку. Спершу Антуан Семенйо розмочив нулі на табло, а автором другого голу господарів став Родрі, який може покинути англійський клуб.

Результативний удар Елліота Андерсона відібрав три очки у Манчестер Сіті, встановивши нічийний рахунок у поєдинку 2:2.

Команда Гвардіоли з 60 балами посідає друге місце у турнірній таблиці АПЛ. "Містяни" поступаються лідеру сезону-2025/26, яким є лондонський Арсенал, на 7 очок. Натомість Ноттінгем Форест із 28 пунктами йде 17-м.

Додамо, що наступний матч МанСіті проведе у суботу, 7 березня, коли гостюватиме на полі Ньюкасла у п'ятому колі Кубку Англії. Початок – о 22:00 (за Києвом).