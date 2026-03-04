Челсі розгромив Астон Віллу, Ман Сіті не зміг переграти Ноттінгем, Арсенал переміг Брайтон у 29 турі АПЛ

У середу, 4 березня, низкою матчів продовжився 29-й тур англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Зокрема, в одному з центральних протистоянь туру Астон Вілла вдома поступилася Челсі. Господарі першими відкрили рахунок на 2-й хвилині, однак до перерви пропустили двічі від Жоао Педро, який оформив дубль. У другому таймі остаточно всі питання щодо переможця зняли Палмер, та Педро, в активі якого хеттрик.

Водночас лідер першості Арсенал на виїзді переміг Брайтон. Єдиним голом відзначився Сака, який проводив свій 300-й матч у складі лондонського клубу.

У ще двох поєдинках Фулгем програв Вест Гему, а Манчестер Сіті втратив перемогу над Ноттінгем Форест.

У заключному протистоянні ігрового дня Ньюкасл грає проти Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга

29 тур, 4 березня

Астон Вілла – Челсі 1:4 (1:2)

Голи: 1:0 – Дуглас Луїз, 1:1 – 35 Педро, 1:2 – 45+6 Педро, 1:3 – 55 Палмер, 1:4 – 64 Педро

Брайтон – Арсенал 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 9 Сака

Фулгем – Вест Гем 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 65 Саммервілл

Манчестер Сіті – Ноттінгем Форест 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 31 Семеніо, 1:1 – 56 Гіббс-Вайт, 2:1 – 62 Родрі, 2:2 – 76 Андерсон

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, вчора, 3 березня, Брентфорд Ярмолюка поділив очки з Борнмутом, Евертон Миколенка переграв Бернлі, а Ліверпуль сенсаційно поступився Вулвергемптону.