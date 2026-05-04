Підписано довгостроковий контракт: зірка Ман Сіті креативно оголосив про одруження
Голкіпер Джанлуїджі Доннарумма поділився радісною новиною з особистого життя, офіційно одружившись зі своєю коханою дитинства Алессією Елефанте.
Весільні фото миттєво з'явилися у соцмережах і привернули увагу фанатів.
Футболіст, який нині веде боротьбу за чемпіонство разом із Манчестер Сіті, підійшов до публікації з гумором.
Він підписав світлини у футбольному стилі, провівши паралель із трансферами:
"Підписано довгостроковий контракт".
