Евертон – Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч АПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 35 туру Англійської Прем'єр-ліги-2025/26, в якому Евертон вдома прийматиме Манчестер Сіті.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,52. Натомість на звитягу господарів можна поставити з коефіцієнтом 6,33, на нічию – 4,50.

Поєдинок відбудеться 4 травня на "Гілл Дікінсон Стедіум". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Востаннє команди зустрічались між собою 18 жовтня 2025 року. Тоді "містяни" перемогли з рахунком 2:0.

Зазначимо, що підопічні Жузепа Гвардіоли продовжують боротьбу за чемпіонство, відстаючи від Арсенала на шість очок, маючи два матчі в запасі. Господарі ж розташовуються в середині турнірної таблиці та претендують на потрапляння у зону єврокубків.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.