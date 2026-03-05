Капітан Манчестер Сіті натякнув на змову проти клубу після сенсаційної втрати очок в АПЛ

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва висловився про матч проти Ноттінгем Форест (2:2) у 29 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Його слова цитує Sky Sports.

Португальський футболіст був дуже невдоволений суддівством Даррена Інгленда. Він натякнув, що "містян" засуджують у нинішній кампанії.

"Цього сезону ми вже звикли до таких ситуацій. Усі спірні рішення найчастіше не на нашу користь. Така реальність. Я щойно переглянув епізод із Голандом. На мою думку, це пенальті. У когось може бути інша думка, але що там міг зробити Ерлінг? Ми знаємо, як це працює. Наше завдання – ставати кращими, бо ці речі ми контролювати не можемо. Ми можемо контролювати свою гру, і саме на ній потрібно зосередитись", – сказав півзахисник.

Зазначимо, що наразі Манчестер Сіті посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ. "Містяни" відстають від Арсенала на сім очок, але мають гру в запасі.

Свій наступний поєдинок підопічні Пепа Гвардіоли проведуть 7 березня. В 1/8 фіналу Кубку Англії вони зіграють проти Ньюкасла.

Таблиця АПЛ Standings provided by Sofascore