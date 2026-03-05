Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Капітан Манчестер Сіті натякнув на змову проти клубу після сенсаційної втрати очок в АПЛ

Денис Іваненко — 5 березня 2026, 07:25
Капітан Манчестер Сіті натякнув на змову проти клубу після сенсаційної втрати очок в АПЛ
Бернарду Сілва
Getty Images

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва висловився про матч проти Ноттінгем Форест (2:2) у 29 турі Англійської Прем'єр-ліги.

Його слова цитує Sky Sports.

Португальський футболіст був дуже невдоволений суддівством Даррена Інгленда. Він натякнув, що "містян" засуджують у нинішній кампанії.

"Цього сезону ми вже звикли до таких ситуацій. Усі спірні рішення найчастіше не на нашу користь. Така реальність. Я щойно переглянув епізод із Голандом. На мою думку, це пенальті. У когось може бути інша думка, але що там міг зробити Ерлінг?

Ми знаємо, як це працює. Наше завдання – ставати кращими, бо ці речі ми контролювати не можемо. Ми можемо контролювати свою гру, і саме на ній потрібно зосередитись", – сказав півзахисник.

Зазначимо, що наразі Манчестер Сіті посідає друге місце в турнірній таблиці АПЛ. "Містяни" відстають від Арсенала на сім очок, але мають гру в запасі.

Свій наступний поєдинок підопічні Пепа Гвардіоли проведуть 7 березня. В 1/8 фіналу Кубку Англії вони зіграють проти Ньюкасла.

Таблиця АПЛ
Standings provided by Sofascore
Читайте також :
Манчестер Сіті узгодив трансфер 16-річного хавбека
Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Сіті Ноттінгем Форест

Манчестер Сіті

Манчестер Сіті узгодив трансфер 16-річного хавбека
Манчестер Сіті стежить за зіркою Боруссії Дортмунд: Гвардіола хоче повернути вихованця клубу
Манчестер Сіті ризикує втратити володаря Золотого м'яча
Гвардіола пояснив відсутність Голанда у переможному матчі Манчестер Сіті
Арбелоа – про очікування перед жеребкуванням Ліги чемпіонів: Ми знову з ними зустрінемось

Останні новини