Авторитетний інсайдер розкрив клуби, яким запропонували захисника Манчестер Сіті

Манчестер Сіті може попрощатися із центральним захисником Натаном Аке вже у літнє трансферне вікно 2026.

Про це інформує інсайдер Ніколо Скіра.

Зазначається, що посередник запропонував футболіста трьом італійським клубам – Ювентусу, Інтеру та Ромі. Фінальне рішення щодо долі 31-річного нідерландця ще не ухвалене.

Нагадаємо, у грудні минулого року інтерес до Аке виявляла каталонська Барселона, яка хотіла орендувати гравця.

Натан виступає за "містян" із літа 2020-го. Відтоді провів у футболці англійського гранда 174 матчі (10 голів та 3 асисти).

Чинний контракт нідерландського оборонця з МанСіті розрахований до кінця червня 2027-го, а портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 15 мільйонів євро.

У поточному сезоні-2025/26 Аке вже взяв участь у 29 іграх. Результативними діями не відзначався.

Додамо, що команда Жузепа Гвардіоли бореться за два трофеї – чемпіонство АПЛ та Кубок Англії, де у фіналі зустрінуться з лондонським Челсі (16 травня о 17:00 за київським часом).

У наступному турі АПЛ Манчестер Сіті гостюватиме на полі Евертона. Початок зустрічі 4 травня о 22:00.