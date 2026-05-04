Миколенко проти одного з лідерів АПЛ. Хто покаже матч Евертон – Манчестер Сіті

Евертон 4 травня зіграє вдома проти Манчестер Сіті у рамках 35-го туру Англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Протистояння розпочнеться о 22:00 (за київським часом). Поєдинок можна буде переглянути на Setanta Sport.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитами зустрічі прогнозовано є "містяни" – 1,52. Натомість на звитягу клубу Віталія Миколенка можна поставити з коефіцієнтом 6,33. Мирова – 4,50.

Команда Жузепа Гвардіоли продовжує боротьбу за чемпіонство, тому їй "кров із носа" потрібна перемога у цій дуелі. МанСіті після 33-х зіграних ігор набрали 70 балів. Відставання від поточного лідера сезону АПЛ лондонського Арсенала складає 6 пунктів. Слід зазначити, що у манчестерського клубу на дві зіграні гри менше, аніж у "канонірів".

Тоді як "іриски" з 47 пунктами йдуть лише 11-ми. До місця у чільній десятці турнірної таблиці лише одне очко.

Раніше повідомлялося, що Евертон планує продовжити співпрацю з українським лівим захисником Миколенком.

