Манчестер Сіті намагається підписати зірку ексклубу Зінченка, який поїде на ЧС-2026

Центральний півзахисник Ноттінгем Форест Елліот Андерсон потрапив у сферу інтересів Манчестер Сіті.

Про це повідомляє The Athletic.

Зазначається, що перша пропозиція "містян" була відхилена "червоно-білими", але манчестерський клуб не буде припиняти боротьбу за 23-річного футболіста.

Наразі невідомо, на якому етапі тривають перемовини між керівниками клубів.

Андерсон поєднаний контрактом із Ноттінгемом до кінця червня 2029-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця аж у 75 мільйонів євро.

Англійський півзахисник виступає за Ноттінгем із липня 2024-го, коли перебрався із Ньюкасла. Відтоді провів за "червоно-білих" 92 матчі (6 голів та 11 асистів).

У сезоні-2025/26 Андерсон відзначився 4 м'ячами та 5 гольовими передачами у 50-ти іграх. За спиною Елліота також є 7 поєдинків за збірну Англії (без результативних дій).

Відзначимо, що півзахисник Ноттінгем потрапив у заявку збірної Англії на ЧС-2026.

Раніше повідомлялося, що претендент на президентське крісло мадридського Реала пообіцяв підписати двох зірок Манчестер Сіті у випадку своєї перемоги на виборах.