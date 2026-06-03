Сілва змінив плани щодо свого майбутнього

Португальський півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва змінив свої плани та визначиться зі своїм майбутнім після чемпіонату світу-2026.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Гравець планував знайти новий клуб до старту світової першості, але розуміє, що нічого ще не вирішено, і тепер планує зосередитися на Португалії.

"Бернарду вирішить після чемпіонату світу", – сказав агент гравця Жорже Мендеш.

Сілва після завершення сезону покине Манчестер Сіті, за який виступав з літа 2017 року. У складі клубу Бернарду 6 разів ставав чемпіоном Англії, а у 2023 році виграв Лігу чемпіонів. Також 5 разів вигравав Кубок ліги, двічі Кубок Англії, тричі – Суперкубок Англії, а у 2024 році – клубний чемпіонат світу.

У сезоні-2025/26 в активі гравця 53 матчі, в яких забив 3 голи й віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 27 мільйонів євро.

Раніше була інформація, що Сілва знаходиться за крок до переходу в каталонську Барселону.