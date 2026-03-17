Малиновський зізнався, чи встигне відновитись до матчів збірної України

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський висловився про стан свого здоров'я після матчу 29 туру Серії А проти Верони (2:0)

Відповідну заяву він зробив у сторіс в інстаграмі.

Українець був замінений на 72-й хвилині зустрічі після отриманого удару в район стегна. Згодом тренер "грифонів" Даніеле Де Россі підтвердив, що хавбек відчував сильний біль.

Через це були побоювання, що Руслан може пропустити поєдинки збірної наприкінці березня. Проте футболіст заспокоїв фанатів і заявив, що буде готовий грати вже у найближчому матчі своєї команди.

"Все добре. Був сильний удар, на наступний матч буду готовий", – написав Малиновський.

Зазначимо, що Дженоа зіграє 20 березня на своєму полі проти Удінезе у 30 турі Серії А. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Після цього Малиновський має долучитися до табору національної збірної України. Півфінальний матч раунду плейоф відбору на ЧС-2026 зі Швецією він пропустить через перебір карток, тому одразу буде готуватись до потенційного фіналу 31 березня проти переможця пари Польща – Албанія.