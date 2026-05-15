Малиновський стане гравцем Трабзонспора – Фабріціо Романо

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський продовжить кар'єру в Туреччині.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

33-річний хавбек стане гравцем Трабзонспора. Малиновський покине Дженоа після завершення сезону та на правах вільного агента перейде у турецький клуб, з яким підпише трирічний контракт.

Зазначимо, що за Трабзонспор виступають українці Олександр Зубков та Арсеній Батагов.

"Руслан Маліновський у Трабзонспор, here we go", – написав Романо.

Malinovskyi leaves Genoa as free agent and will sign a three year deal in Turkey. 🇺🇦🇹🇷 pic.twitter.com/tiIJbbO4SP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026

У нинішньому сезоні українець провів за "грифонів" 32 поєдинки, у яких забив 6 голів і віддав 3 асисти.

Раніше Дженоа опублікувала заявку, в якій висловила вдячність українському півзахиснику.