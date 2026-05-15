Малиновський стане гравцем Трабзонспора – Фабріціо Романо
Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський продовжить кар'єру в Туреччині.
Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
33-річний хавбек стане гравцем Трабзонспора. Малиновський покине Дженоа після завершення сезону та на правах вільного агента перейде у турецький клуб, з яким підпише трирічний контракт.
Зазначимо, що за Трабзонспор виступають українці Олександр Зубков та Арсеній Батагов.
"Руслан Маліновський у Трабзонспор, here we go", – написав Романо.
У нинішньому сезоні українець провів за "грифонів" 32 поєдинки, у яких забив 6 голів і віддав 3 асисти.
Раніше Дженоа опублікувала заявку, в якій висловила вдячність українському півзахиснику.