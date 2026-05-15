Дженоа підтвердила відхід Малиновського

Український півзахисник Руслан Малиновський залишить Дженоа після завершення поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Генуезці подякували футболісту за три сезони в клубі та тепло з ним попрощалися.

"Дякуємо, Руслане, за цю чудову пригоду, яку ти пережив із червоним і синім кольорами, вишитими на шкірі. У щасті й у горі твоя рішучість і любов до футболки залишаться незабутніми.

Дженоа шле тобі найтепліші вітання і готовий влаштувати тобі овацію стоячи у місці, яке всі ці роки було і назавжди залишиться твоїм домом. Від самого початку, і назавжди", – йдеться в заяві клубу.