Дженоа підтвердила відхід Малиновського
Український півзахисник Руслан Малиновський залишить Дженоа після завершення поточного сезону.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Генуезці подякували футболісту за три сезони в клубі та тепло з ним попрощалися.
"Дякуємо, Руслане, за цю чудову пригоду, яку ти пережив із червоним і синім кольорами, вишитими на шкірі. У щасті й у горі твоя рішучість і любов до футболки залишаться незабутніми.
Дженоа шле тобі найтепліші вітання і готовий влаштувати тобі овацію стоячи у місці, яке всі ці роки було і назавжди залишиться твоїм домом. Від самого початку, і назавжди", – йдеться в заяві клубу.
В нинішньому сезоні українець провів за "грифонів" 32 поєдинки, у яких забив 6 голів і віддав 3 асисти.
Напередодні повідомлялося, що 33-річний центральний півзахисник підписав трирічний контракт з Трабзонспором, за який вже виступають його земляки Олександр Зубков та Арсеній Батагов.