Малиновський: Матч з Ісландією для нас як фінал

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський висловився про майбутній вирішальний матч з Ісландією у відборі до чемпіонату світу 2026 року.

Футболіст відповів на запитання ЗМІ на передматчевій пресконференції.

"Звичайно, це буде інша гра. Ми гратимемо вдома, а вони мають два результати – ми лише один. Тому завтра буде більше відповідальності – це для нас як фінал.

Ми зробили висновки після першого матчу. Те, що ми зробили класно – треба повторити, що не вийшло – тут слід додати. Але у нас чудовий колектив, усі заряджені. Завтра буде гра до якої ми готові", – розповів Малиновський.

Після п'яти турів групового етапу Ісландія та України мають по сім напередодні останнього туру, в якому зіграють між собою. Вирішальна гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом.

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.

Також своїми думками перед грою поділився головний тренер "жовто-синіх" Сергій Ребров.