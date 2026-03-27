Циганков став найкращим гравцем збірної України у матчі проти Швеції, Трубін – найгірший

Футболісти збірної України дізналися свої оцінки за програний матч 1/2 фіналу плейоф кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти команди Швеції (1:3).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Найкращим гравцем "синьо-жовтих" став вінгер Жирони Віктор Циганков, який отримав 7,4 бала. Також у трійці лідерів опинилися Єгор Ярмолюк з Брентфорда (7,0) та дебютант Матвій Пономаренко (7,3), який і забив єдиний гол України.

Найгіршим же став воротар команди Анатолій Трубін. Його гру оцінили у жахливі 5,7 бала. Окрім нього в трійку найгірших потрапили Олександр Тимчик (6,3) та Владислав Ванат (6,4).

А найкращим гравцем поєдинку в обох командах став нападник Арсенала швед Віктор Дьокереш, який записав до свого активу хеттрик та отримав шалені 9,2 бала.

Швеція вийшла у фінал плейоф відбору, де зіграє проти команди Польщі. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.