Україна – Швеція: відео голів та огляд матчу відбору на ЧС-2026
У четвер, 26 березня, збірна України грає проти команди Швеції в межах 1/2 фіналу плейоф відбору на ЧС-2026.
"Чемпіон" проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
Всі голи будуть оприлюднені у цій новині.
На 6-й хвилині Віктор Дьокереш відкриває рахунок у зустрічі. Форвард Арсенала переправив м'яч у сітку воріт з лінії воротарського майданчика після передачі Беньяміна Нюгрена.
Востаннє збірні зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.
Нагадаємо, що для виходу на ЧС-2026 підопічним Реброва треба здолати шведів, після чого переграти переможця пари Польща – Албанія. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.