Малиновський розповів, за рахунок чого Україна планує перемогти Ісландію

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський заявив, що головною задачею збірної України буде якісна гра в обороні у матчі проти Ісландії в межах останнього туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу 2026 року.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Впевнений, у нашої команди буде можливість забити. Найголовніше – завтра в обороні відіграти дуже чітко. Маленькі деталі роблять велику різницю в таких матчах. Коли пропускаєш, дуже важко повернутися в гру. Маємо концентруватися з перших хвилин і не давати супернику жодного шансу, зі стандартів також", – сказав Малиновський.

Після п'яти турів групового етапу Ісландія та України мають по сім напередодні останнього туру, в якому зіграють між собою. Вирішальна гра відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.

Також своїми думками перед грою поділився головний тренер "жовто-синіх" Сергій Ребров.