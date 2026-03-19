Дженоа найближчим часом розпочне перемовини щодо продовження контракту з Малиновським

Олексій Мурзак — 19 березня 2026, 16:20
Руслан Малиновський
Getty Images

Дженоа хоче продовжити контракт з українським півзахисником Русланом Малиновським.

Про це повідомляє Calcio Genoa.

За інформацією джерела, вже найближчими тижнями боси "грифонів" планують домовитися з гравцем про підписання нової угоди, адже чинна спливає вже влітку цього року.

Малиновський у поточному сезоні відіграв за Дженоа 28 поєдинків у всіх турнірах, я ких забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що керівництво генуезького клубу також хоче продовжити контракт з головним тренером команди Даніеле Де Россі.

Нагадаємо, у 29 турі підопічні Де Россі обіграли Верону, однак Руслан Малиновський отримав у тому матчі травму.

