Буде дуже тяжка гра: Малиновський – про матч плейоф проти Швеції

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський висловився про півфінальний матч плейоф відбору на ЧС-2026 зі Швецією, який відбудеться 26 березня.

Про це 32-річний футболіст розповів в інтерв'ю ютуб-каналу "ФУТБОЛ 360".

Малиновський відмітив загальний високий рівень суперника України та закликав не звертати увагу на їхні результати.

"Це індивідуально дуже хороша команда. Так, звичайно, в них декілька футболістів зараз вилетіли через травми, Ісака не буде, але в них є інший нападник дуже високого рівня. Команда, я вважаю, дуже фізична, тому в плані стандартних положень ми повинні бути дуже сконцентровані і не дати їм шансів у цих моментах.

Як команда, вони зараз не показували ті результати, які від них чекають, але в цих матчах вони можуть дати свою найкращу гру. Тому нам потрібно зіграти найкращу нашу гру, щоб пройти Швецію, бо це дуже класна команда. Якщо брати футболістів – вони всі грають у європейських чемпіонатах. Буде дуже тяжка гра", – сказав Малиновський.