Буде дуже тяжка гра: Малиновський – про матч плейоф проти Швеції
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський висловився про півфінальний матч плейоф відбору на ЧС-2026 зі Швецією, який відбудеться 26 березня.
Про це 32-річний футболіст розповів в інтерв'ю ютуб-каналу "ФУТБОЛ 360".
Малиновський відмітив загальний високий рівень суперника України та закликав не звертати увагу на їхні результати.
"Це індивідуально дуже хороша команда. Так, звичайно, в них декілька футболістів зараз вилетіли через травми, Ісака не буде, але в них є інший нападник дуже високого рівня. Команда, я вважаю, дуже фізична, тому в плані стандартних положень ми повинні бути дуже сконцентровані і не дати їм шансів у цих моментах.
Як команда, вони зараз не показували ті результати, які від них чекають, але в цих матчах вони можуть дати свою найкращу гру. Тому нам потрібно зіграти найкращу нашу гру, щоб пройти Швецію, бо це дуже класна команда. Якщо брати футболістів – вони всі грають у європейських чемпіонатах. Буде дуже тяжка гра", – сказав Малиновський.
Півзахисник Дженоа пропустить гру зі шведами через дискваліфікацію. Втім, Руслан готовий допомогти команді в наступному поєдинку.
"Тяжко, звичайно, але я розумію, що буде, 100 відсотків, друга гра – і тому мені треба тримати себе в тонусі. Може, зараз не буду грати цю гру, за 2-3 дні, може, післязавтра зроблю якусь бігову роботу, щоб тримати себе в тонусі", – зазначив Малиновський.
Нагадаємо, що півфінал плейоф кваліфікації ЧС-2026 Україна – Швеція відбудеться 26 березня на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія" в Іспанії. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.
У разі переможного результату 31 березня "синьо-жовті" зустрінуться з тріумфатором пари Польща – Албанія.
Раніше повідомлялося, що форвард Ліона Роман Яремчук прибув у табір збірної України попри повідомлення про травму.