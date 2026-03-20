Наполі зі швидким голом Мактомінея переграв Кальярі в 30 турі Серії А
У п'ятницю, 20 березня, двома матчами розпочалася програма 30-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.
Наполі з мінімальним рахунком вивіз три очки з поля Кальярі. Долю поєдинку вирішив швидкий гол Скотта Мактомінея, який відзначився вже на 2-й хвилині гри. Після гри неаполітанці мають 62 залікових бала та посідають друге місце в італійському чемпіонаті, відстаючи від Інтера на 6 очок.
Чемпіонат Італії – Серія А
30 тур, 20 березня
Кальярі – Наполі 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 2 Мактоміней
Далі о 21:45 Дженоа з Русланом Малиновським у складі зіграє Удінезе.
Нагадаємо, у останньому матчі минулого туру Фіорентина розгромила Кремонезе у битві аутсайдерів.