Наполі зі швидким голом Мактомінея переграв Кальярі в 30 турі Серії А

У п'ятницю, 20 березня, двома матчами розпочалася програма 30-го туру італійської Серії А з футболу сезону-2025/26.

Наполі з мінімальним рахунком вивіз три очки з поля Кальярі. Долю поєдинку вирішив швидкий гол Скотта Мактомінея, який відзначився вже на 2-й хвилині гри. Після гри неаполітанці мають 62 залікових бала та посідають друге місце в італійському чемпіонаті, відстаючи від Інтера на 6 очок.

Далі о 21:45 Дженоа з Русланом Малиновським у складі зіграє Удінезе.

Нагадаємо, у останньому матчі минулого туру Фіорентина розгромила Кремонезе у битві аутсайдерів.