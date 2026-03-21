Малиновський провів 200-й матч у топових лігах світу: більше має тільки один українець

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський провів ювілейний поєдинок на клубному рівні у чемпіонатах, які входять у п'ятірку найсильніших ліг світу.

Це сталось 20 березня в матчі 30 туру Серії А Дженоа – Удінезе (0:2). Для Руслана це 200-та гра на такому рівні.

Він став лише другим українцем, якому підкорилась ця ювілейна позначка. Рекордсменом залишається Андрій Шевченко, в активі якого сумарно 274 поєдинки в елітному дивізіоні Італії та Англійській Прем'єр-лізі.

Зазначимо, що Малиновський також більшість матчів зіграв у Серії А – 180 (за Аталанту 115, а за Дженоа – 65). Ще 20 ігор він провів у французькій Лізі 1 у складі Марселя.

З чинних гравців найближчим переслідувачем Руслана є Олександр Зінченко. В його активі 150 поєдинків – усі в АПЛ.

За ці 200 матчів Малиновський забив 33 голи та віддав 31 асист. Відкрити третю сотню матчів він матиме можливість 6 квітня, коли "грифони" на виїзді гратимуть з Ювентусом.