Прогресуємо з кожним матчем: Малиновський відреагував на поразку від Удінезе

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський оцінив прогрес команди попри поразку від Удінезе у 30 турі Серії А.

Слова гравця передає Tuttomercatoweb.

"Ми прогресуємо з кожним матчем. Тренер дбає про маленькі, але дуже важливі деталі. Він грав у футбол і був гравцем, який розумів певну динаміку, і зараз він вчить гравців, як прогресувати.

У нас є молоді гравці, які показали прогрес. Є бажання, темп. Тренер приніс більше ентузіазму. Ті, хто виходить з лави запасних, вирішують долю матчів.

У нас немає стартової 11-ки, але у нас чудовий склад. Проти нас складно грати, коли ми показуємо хорошу гру", – сказав він.