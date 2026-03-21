Прогресуємо з кожним матчем: Малиновський відреагував на поразку від Удінезе

Олександр Булава — 21 березня 2026, 13:23
Прогресуємо з кожним матчем: Малиновський відреагував на поразку від Удінезе
Руслан Малиновський
Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський оцінив прогрес команди попри поразку від Удінезе у 30 турі Серії А.

Слова гравця передає Tuttomercatoweb.

"Ми прогресуємо з кожним матчем. Тренер дбає про маленькі, але дуже важливі деталі. Він грав у футбол і був гравцем, який розумів певну динаміку, і зараз він вчить гравців, як прогресувати.

У нас є молоді гравці, які показали прогрес. Є бажання, темп. Тренер приніс більше ентузіазму. Ті, хто виходить з лави запасних, вирішують долю матчів.

У нас немає стартової 11-ки, але у нас чудовий склад. Проти нас складно грати, коли ми показуємо хорошу гру", – сказав він.

Також гравець розповів про свою роль на полі.

"Я прошу грати там, де мені скаже тренер. Після голу? Ми форсували гру, нам треба було бути уважнішими і віддавати м'яч більше на фланги. Я теж втратив забагато м'ячів. Вони захищалися низьким блоком, і забити їм було складно. Це було нелегко, давайте віддамо належне за чудову гру", – розповів український півзахисник.

Нагадаємо, матч проти Удінезе став 200-м для Малиновського у топових лігах Європи.

Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

