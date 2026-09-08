Малиновський цього тижня відновить тренування з Трабзонспором – ЗМІ

Український півзахисник Трабзонспора Руслан Маліновський найближчим часом відновить тренування з командою.

Про це повідомляє HaberTS.

Наприкінці серпня 33-річний хавбек зазнав ушкодження, у нього виявили значний набряк м'яких тканин та кісток у внутрішній частині коліна. Через це гравець змушений був пропустити тренувальний процес.

Очікується, що цього тижня Малиновський відновить тренування у загальній групі. Остаточне рішення щодо його участі в майбутній грі проти Коньяспора тренерський штаб ухвалить наприкінці тижня, оцінивши фізичний стан українця.

Нагадаємо, що Руслан Малиновський став гравцем турецького клубу у червні цього року. Станом на цей момент він провів у складі турецького колективу 4 поєдинки, у яких результативними діями не відзначався.

Нещодавно він отримав червону картку на 13-й хвилині у матчі кваліфікації Ліги Європи проти Ференцвароша (0:4 – поразка "бордових") через те, що наступив на ногу суперникові.

Хавбек вже розмістив у своїх соцмережах допис із вибаченнями за цей інцидент. Додамо, що Малиновський не потрапив до заявки на матч 3-го туру проти Амедспору, який відбудеться 31 серпня о 21:30 (за київським часом).

Трабзонспор наразі посідає 4-те місце в турецькій Суперлізі, маючи в активі 7 очок.