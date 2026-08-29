Терпіти не можу Малиновського. Спонсор Трабзонспора розкритикував українця

Відомий турецький бізнесмен Мухаммед Алпдюндар, який є вболівальником і спонсором Трабзонспора, публічно розкритикував півзахисника збірної України Руслана Малиновського.

Відповідний пост бізнесмен опублікував на своїй сторінці в Х.

"Стефан Савич та Руслан Маліновський – посередності серед посередностей. Цих двох гравців я точно не хочу бачити в Трабзонспорі. Особливо Маліновського – я його терпіти не можу, навіть дивитись на нього не можу", – написав Алпдюндар.

Нагадаємо, що Руслан Малиновський став гравцем Трабзонспора у червні поточного року. Станом на цей момент він провів у складі турецького колективу 4 поєдинки, у яких результативними діями не відзначався. У матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи проти Ференцвароша українець був вилучений уже на 13 хвилині.