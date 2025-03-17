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Малиновський потрапив у символічну збірну 29 туру Серії А

Микола Дендак — 17 березня 2025, 10:49
Малиновський потрапив у символічну збірну 29 туру Серії А
Руслан Малиновський
Getty Images

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський потрапив до символічної збірної 29 туру Серії А за версією статистичного порталу SofaScore.

31-річний футболіст Допоміг своїй команді здолати Лечче. Він віддав два асисти в першому таймі та отримав другу найкращу оцінку серед усіх гравців – 7,9.

Окрім цього, Малиновський за 56 хвилин на полі встиг зробити 3 ключові передачі, створити 2 великих шанси, виконати 1 успішний простріл з 1 спроби, а також 1 вдалу дальню передачу з 3.

Найкращим гравцем туру став нападник Болоньї Дан Ндоє. Його команда розгромила Лаціо 5:0, а сам форвард записав до свого активу гол+асист.

Team of the Week provided by Sofascore

До цього Руслан Малиновський виходив у старті на матч чемпіонату Італії ще 21 вересня, а останній гольовий пас віддав ще 9 серпня у кубковій грі з Реджаною.

Дженоа Лечче Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський SofaScore

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