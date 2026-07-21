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Дружина Малиновського: Письмової пропозиції від Дженоа так і не було

Олег Дідух — 21 липня 2026, 15:01
Дружина Малиновського: Письмової пропозиції від Дженоа так і не було
Руслан Малиновський
ФК Трабзонспор

Дружина півзахисника збірної України Руслана Малиновського, Роксана, пояснила, чому її чоловік вирішив продовжити кар'єру в Трабзонспорі.

Слова Роксани Малиновської наводить Спорт Експрес Україна.

"Я до останнього думала, що Дженоа зробить Руслану офіційну пропозицію, особливо після приходу Даніеле Де Россі, який дуже вірив у нього. Руслан провів сильний сезон, став одним із лідерів команди, тому залишати клуб було непросто. Трабзонспор дуже швидко показав свою зацікавленість. Руслан багато спілкувався з тренером і керівництвом клубу та відчув, що там на нього справді розраховують. Для нього це завжди було одним із головних факторів при виборі команди.

У 33 роки футболіст уже думає не лише про кар'єру, а й про майбутнє сім'ї. Трирічний контракт став вагомим аргументом. Конкретної письмової пропозиції від Дженоа так і не було, тому після кількох тижнів роздумів Руслан погодився на перехід", – заявила дружина хавбека.

Нагадаємо, влітку поточного року Малиновський перейшов у Трабзонспор із Дженоа на правах вільного агента, підписавши з турецьким клубом контракт на три роки.

Дженоа Трабзонспор Руслан Малиновський

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