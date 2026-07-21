Футболіст збірної України планує стати тренером після завершення кар'єри

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський може спробувати розпочати тренерську кар'єру після завершення ігрової.

Про це повідомляє Sport-express.

За словами дружини футболіста Роксани, вони вже обговорювали професійні плани уродженця Житомира після того, як він повісить бутси на цвях. Родина бачить своє майбутнє в Італії, а Руслан розглядає варіант отримати тренерську освіту та спробувати себе в новій футбольній ролі.

"Наразі центр нашого життя залишається в Італії. Тут виросли наші діти, тут вони народилися, ми добре знаємо мову, у нас тут нерухомість. Сюди переїхали й мої батьки, які нам дуже допомагають. Крім того, саме з Італією Руслан пов'язує своє майбутнє після завершення кар'єри футболіста. Ми вже говорили про те, чим він міг би займатися далі. Італія для нього – це не лише країна, де він побудував кар'єру. Тут він міг би навчатися на тренера. В Італії одна з найсильніших тренерських шкіл у світі – Коверчано. Я б дуже хотіла, щоб він розвивався саме в цьому напрямку. Мені здається, що Руслан міг би стати дуже хорошим тренером", – сказала Роксана.

Зазначимо, що досвідчений футболіст після завершення сезону-2025/26 залишив Дженоа. Він на правах вільного агента перейшов у Трабзонспор.

Півзахисник підписав із "бордово-синіми" 3-річний контракт. Після цього Руслан заявив, що приїхав у Туреччину не догравати, а має великі амбіції.