Наполі не зміг обіграти Венецію в матчі 29 туру Серії А

Відбувся перший матч ігрового дня в межах 29 туру чемпіонату Італії.

Один з лідерів Серії А Наполі не зміг в гостях обіграти Венецію – матч завершився безгольовою нічиєю 0:0.

Підопічні Конте мали безліч моментів у першому таймі, але не змогли реалізувати свою перевагу. Друга половина зустрічі вийшла дещо пасивною і "партенопейці" втратили можливість принаймні тимчасово очолити турнірну таблицю.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

29 тур, 16 березня

Венеція – Наполі 0:0

Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще чотири поєдинки в межах чемпіонату, серед яких Рома з Артемом Довбиком зіграє проти Кальярі, а міланський Інтер в центральному матчі туру зустрінеться з Аталантою.

Раніше Клаудіо Раньєрі поділився своїми очікуваннями від гри Артема Довбика.