Тут дуже хороша атмосфера: Малиновський – про адаптацію у Трабзонпорі

Руслан Малиновський висловився про підготовку до сезону та свою адаптацію у Трабзонспорі.

Його слова передає пресслужба турецького клубу.

Український півзахисник заявив, що його добре прийняли в команді. Він сподівається без пошкоджень підійти до нової кампанії та бути корисним на футбольному полі.

"Сподіваюся, що початок сезону пройде без травм. Ми добре працюємо. Найважливіше в цей період – уникнути пошкоджень. Я в команді лише тиждень чи два, але можу сказати, що мої одноклубники – чудові люди. Тут дуже хороша атмосфера. На першому етапі ми зосередилися на фізичній підготовці. Протягом сезону робити це буде майже неможливо. Саме зараз ми закладаємо фізичну базу для майбутніх матчів", – сказав Руслан.

Також футболіст розповів про розмову із наставником "бордово-синіх". Вони обговорили роль українця на полі, який збирається виправдати очікування досвідченого фахівця:

"Ми також провели зустріч із тренером Фатіхом Текке. Ми знаємо його загальні ігрові принципи, як він хоче грати і чого від нас очікує. Тренер нам усе це пояснив. Я можу грати на всіх трьох позиціях у центрі поля, точніше, в центрі гри. Враховуючи мій досвід в Італії, вважаю, що зможу легко виправдати очікування тренера. Там я теж провів важливий період. Для нас це етап підготовки, тому товариські матчі мають величезне значення. Ми побачимо наші недоліки і зрозуміємо, як можна зіграти ще краще. Ми намагатимемося використати ці матчі як перевагу".

Зазначимо, що Маліновський перейшов у Трабзонспор із Дженоа на правах вільного агента. Він підписав контракт терміном на три роки.

Рініше була інформація, що турецький клуб хоче залучити до команди ще одного футболіста збірної України. Віктор Циганков є пріоритетною ціллю "бордово-синіх".