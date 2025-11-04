Приніс Дженоа першу перемогу в сезоні: Малиновський потрапив у команду тижня Серії А

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський потрапив у команду 10-го туру Серії А сезону-2025/26.

Українець відкрив рахунок у матчі проти Сассуоло, забивши свій перший гол на клубному рівні з травня 2024 року. У підсумку Дженоа здобула перемогу з рахунком 2:1.

Статистичний портал SofaScore виставив хавбеку оцінку 8,3 бала, тож Руслан став найкращим гравцем зустрічі. Це дозволило йому потрапити у збірну туру.

Символічна збірна 10-го туру Серії А

Команда недели предоставлена Sofascore

Востаннє Руслан забивав у офіційному матчі за клуб 24 травня 2024 року – у грі 38-го туру Серії А проти Болоньї. Також у поточному сезоні на рахунку Малиновського дві результативні передачі.

Нагадаємо, напередодні Дженоа звільнила з посади головного тренера Патріка Вієйру.