Приніс Дженоа першу перемогу в сезоні: Малиновський потрапив у команду тижня Серії А

Микола Дендак — 4 листопада 2025, 13:41
Руслан Малиновський
Getty Images

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський потрапив у команду 10-го туру Серії А сезону-2025/26.

Українець відкрив рахунок у матчі проти Сассуоло, забивши свій перший гол на клубному рівні з травня 2024 року. У підсумку Дженоа здобула перемогу з рахунком 2:1.

Статистичний портал SofaScore виставив хавбеку оцінку 8,3 бала, тож Руслан став найкращим гравцем зустрічі. Це дозволило йому потрапити у збірну туру.

Символічна збірна 10-го туру Серії А

Команда недели предоставлена Sofascore

Востаннє Руслан забивав у офіційному матчі за клуб 24 травня 2024 року – у грі 38-го туру Серії А проти Болоньї. Також у поточному сезоні на рахунку Малиновського дві результативні передачі.

Нагадаємо, напередодні Дженоа звільнила з посади головного тренера Патріка Вієйру.

