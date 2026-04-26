Серія А. Дженоа з Малиновським програла Комо, нічия Фіорентини та Сассуоло

У неділю, 26 квітня, триває 34 тур Серії А сезону-2025/26. Ігровий день стартував із матчу в Флоренції, де Фіорентина та Сассуоло голів не забивали – нульова нічия.

Дженоа Руслана Малиновського вдома зазнала поразки від Комо. Сам українець розпочав матч на лаві запасних і вийшов на заміну на 70 хвилині замість Аморіма, на той момент рахунок уже був 2:0 на користь гостей.

Чемпіонат Італії – Серія А

34 тур, 26 квітня

Фіорентина – Сассуоло – 0:0 (0:0)

Дженоа – Комо – 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 10 Дувікас, 0:2 – 68 Діао

Також у неділю, 26 квітня, відбудуться ще два матчі в рамках 34 туру Серії А:

19:00 Торіно – Інтер

21:45 Мілан – Ювентус

Напередодні Рома на виїзді обіграла Болонью 2:0, а Піза програла Пармі.