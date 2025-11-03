Українська правда
Малиновський відзначився голом за Дженоа у матчі проти Сассуоло

Олексій Мурзак — 3 листопада 2025, 20:12
Руслан Малиновський
Getty Images

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський відзначився голому матчі 10 туру італійської Серії А проти Сассуоло.

Хавбек вийшов у старті, а вже на 18-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі.

Востаннє Руслан забивав у офіційному матчі за клуб 24 травня 2024 року – у грі 38-го туру Серії А проти Болоньї.

Також у поточному сезоні на рахунку Малиновського дві результативні передачі.

Нагадаємо, напередодні Дженоа звільнила з посади головного тренера Патріка Вієйру. Француз очолював клуб з 20 листопада 2024 року. За цей час команда провела 37 матчів: 10 перемог, 12 нічиїх, 15 поразок (баланс голів 38:41).

