Малиновський не потрапив до стартового складу Дженоа на матч проти Комо

32-річний український півзахисник Руслан Малиновський не потрапив до стартового складу Дженоа на матч 34-го туру італійської Серії А проти Комо.

Матч Дженоа – Комо відбудеться сьогодні, 26 квітня. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, в першому колі Дженоа та Комо зіграли внічию з рахунком 1:1. У тому матчі Малиновський відіграв 71 хвилину.

Зазначимо, що Дженоа посідає 14 місце в турнірній таблиці Серії А, маючи в активі 39 очок. Натомість Комо із 58 балами йде 6-м.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Комо, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,84. На успіх Дженоа можна поставити з коефіцієнтом 4,35, на нічию – 3,65.

