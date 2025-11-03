Малиновського було визнано найкращим гравцем матчу Сассуоло – Дженоа: відома оцінка українця

Українського півзахисника Дженоа Руслана Малиновського було визнано найкращим гравцем у матчі проти проти Сассулоло в межах 10 туру Серії А.

Зазначимо, що саме український півзахисник "грифонів" відкрив рахунок у матчі, забивший свій перший гол на клубному рівні з травня 2024 року.

Статистичний портал SofaScore виставив хавбеку оцінку 8,3 бали, що стало найкращим результатом серед усіх гравців, задіяних на полі у цьому протистоянні.

Нагадаємо, у підсумку Дженоа здобула перемогу з рахунком 2:1.

Востаннє Руслан забивав у офіційному матчі за клуб 24 травня 2024 року – у грі 38-го туру Серії А проти Болоньї. Також у поточному сезоні на рахунку Малиновського дві результативні передачі.

Нагадаємо, напередодні Дженоа звільнила з посади головного тренера Патріка Вієйру.