Малиновський: Отримав від Зубкова та Батагова всю необхідну інформацію про Трабзонспор

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський розповів про те, чому ухвалив рішення перейти в Трабзонспор.

Слова хавбека наводить 61Saat.

"Із першого дня я побачив, що інтерес Трабзонспора був дуже серйозним. Раніше тут вже грали мої партнери – Екубан, Зубков і Батагов. Я отримав від них усю необхідну інформацію. Також мене дуже вразила розмова з нашим головним тренером щодо футбольних аспектів. Важливим фактором стало й те, що клуб виступатиме в Лізі Європи. Хочу подякувати всім.

Ми обговорили це з головним тренером. Говорили про мою роль у команді та про те, що я робив раніше. У нас молода команда, і я хочу бути прикладом для партнерів. Не лише під час матчів, а й на тренуваннях та поза полем. Намагатимуся допомагати їм і спрямовувати", – заявив українець.