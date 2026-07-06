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Малиновський: Отримав від Зубкова та Батагова всю необхідну інформацію про Трабзонспор

Олег Дідух — 6 липня 2026, 14:45
Малиновський: Отримав від Зубкова та Батагова всю необхідну інформацію про Трабзонспор
Руслан Малиновський
УАФ

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський розповів про те, чому ухвалив рішення перейти в Трабзонспор.

Слова хавбека наводить 61Saat.

"Із першого дня я побачив, що інтерес Трабзонспора був дуже серйозним. Раніше тут вже грали мої партнери – Екубан, Зубков і Батагов. Я отримав від них усю необхідну інформацію. Також мене дуже вразила розмова з нашим головним тренером щодо футбольних аспектів. Важливим фактором стало й те, що клуб виступатиме в Лізі Європи. Хочу подякувати всім.

Ми обговорили це з головним тренером. Говорили про мою роль у команді та про те, що я робив раніше. У нас молода команда, і я хочу бути прикладом для партнерів. Не лише під час матчів, а й на тренуваннях та поза полем. Намагатимуся допомагати їм і спрямовувати", – заявив українець.

Нагадаємо, влітку поточного року Малиновський перейшов у Трабзонспор із Дженоа на правах вільного агента. 33-річний українець підписав із турецьким клубом контракт на три роки.

Трабзонспор Руслан Малиновський

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