Три імениті італійські клуби зацікавлені в підписанні Мудрика

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в Серії А.

Про це повідомляє ВВС.

Раніше Челсі припинив переговори з Лідсом щодо оренди Мудрика. Також у підписанні українця зацікавлені Ковентрі та Страсбург.

Тепер же до боротьби за вінгера доєдналися три відомі італійські клуби. Йдеться про Аталанту, Рому та Наполі.

Для Челсі головним критерієм при виборі нового клубу для Мудрика є гарантії великої кількості ігрового часу для вінгера. Саме з цієї причини лондонці відмовилися від варіанту з Лідсом.

Нагадаємо, що спортивний арбітражний суд частково задовольнив апеляцію Михайла Мудрика щодо 4-річної дискваліфікації за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що українець може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

Після відбуття цього відсторонення Михайло вже встиг взяти участь у трьох контрольних матчах Челсі, виходячи на заміну – проти Ювентуса, Мілана та проти малайзійського клубу Джохор Дарул Тазім.