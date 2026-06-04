Виграв Лігу чемпіонів і пішов розносити в CS2: Забарний показав топову статистику на FACEIT
Схоже, що після перемоги в Лізі чемпіонів захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний вирішив не святкувати надто довго, а повернутися до ще одного свого улюбленого заняття. Щоправда, цього разу не до футболу.
У перші дні червня українець активно грав у Counter-Strike 2 на платформі FACEIT і показав статистику, якій можуть позаздрити навіть досвідчені любителі шутера.
Лише за 1 та 2 червня Забарний провів сім матчів на максимальному, десятому рівні FACEIT. П'ять із них завершилися перемогами його команди, що дало солідний відсоток успішних ігор — 71%.
Не менш вражаючими виявилися й особисті показники футболіста. Середній рейтинг Іллі за цей відрізок склав 1,26, що вважається дуже хорошим результатом навіть для регулярних гравців високого рівня.
У середньому українець робив близько 17 вбивств за карту та стабільно допомагав своїй команді перемагати суперників.
Нагадаємо, у суботу, 30 травня, ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2025/26 здолав лондонський Арсенал. Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1, а французький клуб зумів вдруге поспіль завоювати головний єврокубковий трофей.
Перемога стала історичною і для самого Забарного. Він став лише четвертим українцем за часів незалежності, який виграв Лігу чемпіонів.
Раніше це досягнення підкорялося Андрію Шевченку, Анатолію Тимощуку та Андрію Луніну.