Він амбітний: Шевченко – про призначення Мальдери в збірну України

Президент УАФ Андрій Шевченко розповів про призначення Андреа Мальдери головним тренером збірної України.

Його слова передає La Gazzetta dello Sport.

"Андреа працював у моєму тренерському штабі, він добре знає цю атмосферу. Також він працював за кордоном із Де Дзербі, але завжди стежив за Україною. І він амбітний. Складні умови не знімають із нас відповідальності перед українською публікою, тому, попри всі труднощі, ми намагатимемося вийти на великий турнір", – розповів Шевченко.

Зазначимо, що невдовзі українці розпочнуть свій шлях у Лізі націй матчем Угорщина – Україна, який відбудеться 25 вересня в Будапешті. Він стартує о 21:45 за київським часом.

За текстовою трансляцією протистояння можна буде стежити за посиланням. Напередодні про майбутню гру висловився Артем Фаворов, який виступає в угорському чемпіонаті.