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Макуана: Не варто розділяти команди в УПЛ на провідні та середнячків

Андрій Яросименко — 24 серпня, 19:35
Макуана: Не варто розділяти команди в УПЛ на провідні та середнячків
Бені Макуана
ФК Полісся

Форвард житомирського Полісся Бені Макуана сказав, що не варто розділяти команди Української Прем'єр-ліги на сильні та середні.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми винесли хороший урок із матчу проти Інгульця. Звісно, результат вийшов не таким, якого всі очікували. Але 1 очко — це краще, ніж нічого. Та гра вже в минулому, а зараз найкраще рішення — сконцентруватися на грі з Оболонню.

Для себе я вирішив, що не буду розділяти команди в УПЛ на провідних та середнячків. Рівень в чемпіонаті України такий, що окрім Шахтаря та Динамо, які є лідерами, всі колективи демонструють однаково хороший рівень техніко-тактичної грамотності та мають гарні фізичні якості", — вважає футболіст.

Нагадаємо, в першому турі Полісся мінімально перемогло Шахтар. А у другому сенсаційно розписало нічию з Інгульцем, після цього головний тренер команди Імад Ашур розкритикував гравців, які знехтували передматчевою установкою.

Інгулець Полісся Чемпіонат України, УПЛ форвард Шахтар Бені Макуана Імад Ашур

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