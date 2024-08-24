Макуана: Не варто розділяти команди в УПЛ на провідні та середнячків

Форвард житомирського Полісся Бені Макуана сказав, що не варто розділяти команди Української Прем'єр-ліги на сильні та середні.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Ми винесли хороший урок із матчу проти Інгульця. Звісно, результат вийшов не таким, якого всі очікували. Але 1 очко — це краще, ніж нічого. Та гра вже в минулому, а зараз найкраще рішення — сконцентруватися на грі з Оболонню.

Для себе я вирішив, що не буду розділяти команди в УПЛ на провідних та середнячків. Рівень в чемпіонаті України такий, що окрім Шахтаря та Динамо, які є лідерами, всі колективи демонструють однаково хороший рівень техніко-тактичної грамотності та мають гарні фізичні якості", — вважає футболіст.