Ашур розкритикував гравців Полісся, які "методично знехтували" передматчевою установкою

Головний тренер Полісся Імад Ашур невдоволений тим, як гравці реалізували його план на гру в матчі з Інгульцем, який завершився нічиєю з рахунком 1:1.

Cлова наставника "зграї" наводить офіційний сайт клубу.

"(У перерві — прим.) ми проговорили ті речі, про які ми говорили і перед грою. Але чомусь ми вирішили методично ними нехтувати, поки суперник не відтиснув нас до чужих воріт. Ми витратили багато енергії не на раціональне, методичне володіння м’ячем, а на повернення до чужих воріт, біг на 50, 60 чи 70 метрів.

Відповідно, треба було провести цю показову бесіду. Показову в тому сенсі, що моменти під час гри могли на нас вплинути. Також ми показали певні епізоди, які показали нам аналітики в перерві, щоб показати, що це не зовсім те, про що ми домовлялися.

На мою думку, в другому таймі це було сприйнято буквально. Ми шукали простір не там, де нам його відкривають – це логічно, бо суперник на своїй половині буде завжди обороняти ворота і вісь глибини. Тобто, середину поля, в напрямку воріт, нам же треба шукати шлях до воріт.

Я наполягаю на тому, що не до наших, а туди, але вже в обхід. Потім вже, якщо нас ніхто не підганяє вперед, то ми можемо знайти більш широкі точки, щоб один, два, три рази подати, підібрати, а потім спробувати знайти можливості між лініями, якщо суперник дасть простір.

Коли ми потрапляємо в пастку, яку робить будь-який організований суперник, то ми витрачаємо енергію на біг назад, відповідно, з більшою ймовірністю будемо порушувати правила ближче до наших воріт та створювати зайві стандарти. Сьогодні стандарт зіграв проти нас", — сказав Ашур.