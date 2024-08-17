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Полісся сенсаційно розписало мирову з Інгульцем: огляд матчу 3 туру УПЛ

Микола Дендак — 17 серпня, 23:05
Полісся сенсаційно розписало мирову з Інгульцем: огляд матчу 3 туру УПЛ
УПЛ

Житомирське Полісся зіграло внічию з Інгульцем із Петрового у 3 турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Огляд

Чемпіонат України — УПЛ
3 тур, 17 серпня

Полісся — Інгулець 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 41 Вілівальд, 1:1 - 45+2 Назаренко

Полісся: Кудрик, Майсурадзе (47 Михайліченко), Віале, Чоботенко, Смоляков, Гуцуляк, Лєднєв (47 Крушинський), Бабенко, Мустафаєв (79 Ернандес), Назаренко (72 Макуана), Бстріч (61 Кауа)

Інгулець: Паламарчук, Мельничук, Шершень, Вілівальд, Дубілей (83 Сидоренко), Богунов (63 Пушкарьов), Пятов, Лісняк (63 Петько), Білоцерковець (89 Резепов), Козак, Волохатий.

Попередження: 74 Віале — 39 Лісняк

Нагадаємо, у минулому турі Полісся мінімально перемогло донецький Шахтар, а Інгулець зіграв унічию з ковалівським Колосом.
Інгулець Полісся Чемпіонат України, УПЛ

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