Полісся сенсаційно розписало мирову з Інгульцем: огляд матчу 3 туру УПЛ
УПЛ
Житомирське Полісся зіграло внічию з Інгульцем із Петрового у 3 турі Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Поєдинок завершився з рахунком 1:1.
Огляд
Чемпіонат України — УПЛ
3 тур, 17 серпня
Голи: 0:1 - 41 Вілівальд, 1:1 - 45+2 Назаренко
Полісся: Кудрик, Майсурадзе (47 Михайліченко), Віале, Чоботенко, Смоляков, Гуцуляк, Лєднєв (47 Крушинський), Бабенко, Мустафаєв (79 Ернандес), Назаренко (72 Макуана), Бстріч (61 Кауа)
Інгулець: Паламарчук, Мельничук, Шершень, Вілівальд, Дубілей (83 Сидоренко), Богунов (63 Пушкарьов), Пятов, Лісняк (63 Петько), Білоцерковець (89 Резепов), Козак, Волохатий.
Попередження: 74 Віале — 39 Лісняк
Нагадаємо, у минулому турі Полісся мінімально перемогло донецький Шахтар, а Інгулець зіграв унічию з ковалівським Колосом.