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Максимов оцінив зимові трансфери Ворскли

Олександр Булава — 27 січня 2025, 13:21
Юрій Максимов розповів про трансфери Ворскли
Юрій Максимов
ФК Ворскла

Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов оцінив трансфери клубу у зимове міжсезоння.

Цитує тренера Sport-express.ua.

"Владислава Кулача ми добре знаємо, і у перегляді необхідності не було. Ми з ним працювали протягом двох з половиною років, тому одразу скористалися можливістю взяти Кулача.

Підписання Мілота Авдилі? Ми вивчали цього гравця, що виступав за Арау у Швейцарії. Він є капітаном молодіжної збірної Косова. Мілот зіграв за Арау 109 матчів. Нехай не у вищому дивізіоні, але це дуже пристойний показник. Авдилі – молодий амбіціозний хлопець з гарним відношенням до справи та людськими якостями. Але, звичайно, йому потрібен час, аби влитися до колективу, враховуючи інший менталітет. Це не так легко", – зазначив Максимов.

Також наставник підтвердив інформацію, що у розташуванні команди перебуває півзахисник Євген Пасіч.

"Так, Євген приїхав. Я його теж добре знаю. Думаю, він нам також допоможе", – розповів тренер.

Нагадаємо, нещодавно Кулач повернувся у Ворсклу. Він ще до оголошення трансферу тренувався з Ворсклою та навіть відзначився забитим голом у контрольному матчі проти чеського Баніка (1:1).

Також у січні було оголошено про перехід капітана молодіжної збірної Косова Мілота Авдилі.

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