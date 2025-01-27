Максимов оцінив зимові трансфери Ворскли

Головний тренер полтавської Ворскли Юрій Максимов оцінив трансфери клубу у зимове міжсезоння.

Цитує тренера Sport-express.ua.

"Владислава Кулача ми добре знаємо, і у перегляді необхідності не було. Ми з ним працювали протягом двох з половиною років, тому одразу скористалися можливістю взяти Кулача.

Підписання Мілота Авдилі? Ми вивчали цього гравця, що виступав за Арау у Швейцарії. Він є капітаном молодіжної збірної Косова. Мілот зіграв за Арау 109 матчів. Нехай не у вищому дивізіоні, але це дуже пристойний показник. Авдилі – молодий амбіціозний хлопець з гарним відношенням до справи та людськими якостями. Але, звичайно, йому потрібен час, аби влитися до колективу, враховуючи інший менталітет. Це не так легко", – зазначив Максимов.