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Ворскла підписала капітана молодіжної збірної Косова

Микола Дендак — 8 січня 2025, 16:15
Ворскла підписала капітана молодіжної збірної Косова
ФК Ворскла

Півзахисник швейцарського Аарау та капітан молодіжної збірної Косова Мілот Авдилі став гравцем полтавської Ворскли.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що угода між футболістом та командою підписана терміном на 2 роки. Про суму переходу наразі не повідомляється. Проте за інформацією Transfermarkt він обійшовся полтавцям у 100 тисяч євро.

У поточному сезоні гравець зіграв 21 поєдинок за свій уже попередній клуб. На рахунку Авдилі 3 результативні удари.

Нагадаємо, напередодні Ворсклу підсилив футболіст київського Динамо.

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