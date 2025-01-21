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Ворскла з голом Кулача зіграла внічию у контрольному матчі з чеським Баніком

Олексій Мурзак — 21 січня 2025, 20:55
Ворскла з голом Кулача зіграла внічию у контрольному матчі з чеським Баніком
ФК Ворскла

Полтавська Ворскла провела другий спаринг на тренувальних зборах в Туреччині.

Цього разу підопічні Юрія Максимова зіграли внічию з чеським клубом Банік – 1:1.

На 12-й хвилині голом з пенальті відзначився Владислав Кулач, однак через 20 хвилин суперник відновив паритет.

У другому таймі тренерський штаб Ворскли зробив ряд замін. Зокрема, на поле вийшли два гравці, які перебували на перегляді, втім, рахунок у матчі більше не змінювався.

Товариський матч
Ворскла – Банік 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 12 Кулач (пен), 1:1 – 32 Кубала

Нагадаємо, у попередньому спарингу полтавська команда розгромно програла іншому представнику Чехії – Градецу. Наступний контрольний матч Ворскла проведе 23 січня з клубом Малішева з Косова.

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