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Ворскла готує трансфер захисника Металіста 1925

Олександр Булава — 18 січня 2025, 12:58
Ворскла готує трансфер захисника Металіста 1925
Євген Пасіч
ФК Металіст 1925

Полтавська Ворскла продовжує шукати заміну Іллі Крупському, який перейшов у Металіст 1925.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Найближчим часом полтавський клуб може підписати 31-річного гравця Металіста 1925 Євгена Пасіча. Перехід може відбутися на правах оренди, яка буде розрахована до завершення сезону.

Також за інформацією джерела, асіч міг стати частиною угоди між клубами щодо Крупського.

Євген може зіграти на обох флангах захисту. й праворуч у півзахисті.

Напередодні півзахисник швейцарського Аарау та капітан молодіжної збірної Косова Мілот Авдилі став гравцем Ворскли.

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