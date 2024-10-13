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Максимов: Дуже задоволений збірною України

Олександр Булава — 13 жовтня, 11:55
Максимов: Дуже задоволений збірною України
УАФ

Колишній головний тренер СК Дніпро-1 Юрій Максимов оцінив результат матчу між збірними України та Грузії у 3 турі Ліги націй.

Цитує тренера dynamo.kiev.ua.

"Мені сподобалася наша збірна в цьому матчі. Відразу було видно, що на гру хлопці вийшли "голодними", було видно, що команда хотіла досягти результату. Молодці. Я дуже задоволений тим, що побачив.

Зараз, коли всі ми переживаємо такий період, будь-яка перемога на вагу золота. Футбол зараз – чи не єдина радість, яка в нас залишилася. Усі ми насамперед вболіваємо за нашу головну команду – ЗСУ, але ще вболіваємо, звісно, за збірну України", – сказав Максимов.

У наступному турі Ліги націй збірна України прийматиме команду Чехії, у паралельному матчі Грузія зіграє вдома проти Албанії. Обидва поєдинки відбудуться 14 жовтня.

Нагадаємо, перемогу над Грузією Україні приніс гол Мудрика на 35-й хвилині. Підопічні Сергія Реброва набрали свої перші очки в нинішньому розіграші Ліги націй.

В перших двох турах українці не змогли обіграти команду Албанії в номінально домашньому матчі в Празі (1:2), а за три дні по тому, на цьому ж стадіоні, вже поступилися в гостьовій грі команді Чехії 2:3.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Юрій Максимов Збірна Грузії з футболу

Юрій Максимов

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