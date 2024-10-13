Максимов: Дуже задоволений збірною України

Колишній головний тренер СК Дніпро-1 Юрій Максимов оцінив результат матчу між збірними України та Грузії у 3 турі Ліги націй.

Цитує тренера dynamo.kiev.ua.

"Мені сподобалася наша збірна в цьому матчі. Відразу було видно, що на гру хлопці вийшли "голодними", було видно, що команда хотіла досягти результату. Молодці. Я дуже задоволений тим, що побачив.

Зараз, коли всі ми переживаємо такий період, будь-яка перемога на вагу золота. Футбол зараз – чи не єдина радість, яка в нас залишилася. Усі ми насамперед вболіваємо за нашу головну команду – ЗСУ, але ще вболіваємо, звісно, за збірну України", – сказав Максимов.